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Yerel Tokat merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yerel

Tokat merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Tokat merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı; hesaplarda 2025'te 150 milyon TL hareket belirlendi.

Tokat merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 15 Eylül'de 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Soruşturma, Tokat merkezde ikamet eden Y.Ç. isimli vatandaşın bilişim sistemleri kullanılarak dolandırılması üzerine başladı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede olayla bağlantılı 12 şüpheli tespit edildi.

Hesaplarda 2025'te 150 milyon TL'lik hareket belirlendi

Derinleştirilen soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle şüphelilere ait kripto varlık hesapları incelemeye alındı. Analizlerde şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 2025 yılı içinde toplam 150 milyon TL tutarında hesap hareketi olduğu belirlendi.

Başsavcılık talimatıyla 7 ilde eş zamanlı baskın

Toplanan deliller doğrultusunda Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, Aydın, İzmir, Mardin, Batman, Diyarbakır, Sakarya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler 18 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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