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Ekonomi Tokat Erbaa’daki mülklerin satış ve kiralaması yapılacak
Ekonomi

Tokat Erbaa’daki mülklerin satış ve kiralaması yapılacak

Erbaa Milli Emlak Şefliği, mülkiyeti kendine ait olan 31 adet taşınır ve taşınmazın satış ve kiralama ihalesi için duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 13:46:00 -
Tokat Erbaa’daki mülklerin satış ve kiralaması yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre nitelikleri belirtilen taşınmazların ve taşınırın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 incii maddesine göre açık teklif usulü ile 22.06.2021 günü saat 11:00’de Tokat İli Erbaa İlçesi, İsmet paşa Mahallesi İstasyon Caddesi, Erbaa Hükümet Konağı 1. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Büyük Toplantı Salonunda (Ana giriş kapısı karşısında bulunan) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak. İrtibat telefonları 0356 715 17 42  Dahili: (15-16-17)  Ayrıca doğrudan hat: 0 356 715 36 34 olarak duyuruldu.

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