Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları - Tokat ekibi, Fenerbahçe'den voleybolcular Anıl Durgut ve Berkant Hızarcı'yı renklerine kattı



TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, dış transferde Fenerbahçe'den Anıl Durgut ve Berkant Hızarcı ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki oyuncuyla birer yıllık sözleşme imzalandı. Türkiye'yi Balkan Kupası'nda temsil edecek Tokat ekibinde, transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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