Tok tutan ve iştah kesen yiyecekler! İştahı bıçak gibi kesiyor! Kalıcı kilo verdiriyor

Diyet yaparken ya da çeşitli sebeplerle az yiyip uzun süre tok kalmak istediğimiz durumlarda hepimizin aklında şu sorular var: "Ne yesem uzun süre acıkmam? Tok tutan yiyecekler hangileri?"

Diyet yapmak ve istediğiniz şeyleri yiyememek çok zor olabilir. Ancak kilo vermeye çalışırken bazı fedakarlıklarda bulunmanız gerekir. İşte tok tutan ve iştah kesen o besinlerden bazıları...

Bu besinleri az miktarda yeseniz bile uzun saatler boyunca kendinizi tok hissedecek ve hiç açlık hissetmeyeceksiniz.

Kuruyemiş

İçinde sağlıklı yağlar bulunan kuru yemişler kişiye enerji verip onu dinç tutmakla kalmıyor, aynı zamanda karnının acıkmasını da önlüyor. Diyet listelerinin ara öğünlerinde kuru yemiş olması bu yüzden çok da sürpriz değil. Ama tabii her şeyin fazlası nasıl zararsa kuru yemişin fazla tüketimi de kilo yapmaya müsait. Bu yüzden günde bir avuçtan fazla tüketmeyin ve gece saatlerinde kuru yemiş yemekten kaçının.

Elma

Tam bir lif kaynağı olan elma kan şekerini de dengede tutuyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Yağ yakıcı özelliği de bulunan özellikle yeşil elmayı öğünlerden yarım saat önce yemek o öğünü hafif geçirmenizi ve gün boyunca acıkmamanıza yardımcı oluyor.

TATLI KRİZLERİ İÇİN TARÇIN

Tarçın kilo vermek isteyen herkesin çok sık tükettiği baharatların başında geliyor. Metabolizmayı çok hızlı çalıştıran tarçın, kısa sürede yağ yakmanızı sağlıyor. Gün içerisindeki tatlı krizlerini engelleyen tarçın, şekerinizi de dengeliyor.

Tatlı isteğini tamamen ortadan kaldıran tarçını pek çok farklı şekilde tüketebilirsiniz.

Dilimlediğiniz muzun üzerine toz tarçın dökmek ya da içtiğiniz suyun içerisine bir adet kabuk tarçın atmak bu seçeneklerden sadece bazıları... Aynı zamanda şekersiz çay tüketemeyenler için de sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabiliyor.

İŞTAHI BICAK GİBİ KESEN NANE

Nane tadıyla ve kokusuyla çok sevilen bir besin. Ferahlık hissi veren nane, özellikleri sayesinde kilo vermek isteyenler tarafından da kullanılıyor.

Nane iştahı keserek, açlık krizlerini önlüyor. Naneyi diyet yemeklerinize ekleyebileceğiniz gibi çayınıza da ekleyerek tüketebilirsiniz.

Yapılan araştırmalar nane kokusunun da iştahı kesmede etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle nane kokulu bir mum da acıkma hissiyatını ortadan kaldırabilir.

LİF ZENGİNİ YEŞİL SALATA

Yeşil salata içerinde barındırdığı bol lif miktarı sebebiyle sindirim sistemini düzenler. Ayrıca metabolizmanın çok hızlı çalışmasını sağlayarak, bölgesel yağların yakımına yardımcı olur. En yüksek lif miktarlarından birine sahip yeşil salata, içerdiği mineral ve vitaminlerle de mutlaka beslenme listenizde yerini almalı.

Yeşil salata, lifler sayesinde uzun süreli tokluk hissi vermesinin yanı sıra çok sık acıkmanızı da engelliyor.

UZUN SÜRE TOK TUTAN AVOKADO

Son yıllarda giderek popülerleşen ve sofralardaki yerini alan avokado, zengin ve sağlıklı bir yağ deposudur.

Avokado hem tadı hem de zayıflatan özellikleri sebebiyle diyet listelerinde çok sık yer alır. Avokado uzun süre tok kalmanızı sağlar. Açlık krizlerinizi engeller. Bu sebeple çok fazla yemek yeme isteğinizi ortadan kaldırmış olursunuz.

Aynı zamanda yüksek lif oranı sayesinde sizi uzun saatler tok tutacak bu besini limon suyu ve baharatlar ile tatlandırabilirsiniz.