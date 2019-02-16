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Tok: “Kardeşlik ruhumuzu Cumhur İttifakı güçlendiriyor”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Kardeşlik ruhumuzu Cumhur İttifakı güçlendiriyor” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:48
Tok: “Kardeşlik ruhumuzu Cumhur İttifakı güçlendiriyor”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Kardeşlik ruhumuzu Cumhur İttifakı güçlendiriyor” dedi.


Başkan Erdoğan Tok’u ev ziyaretinde ağırlamak için bir araya gelen Derebahçe Mahallesi sakinleri eve sığmayınca buluşma bir esnafın iş yerinde gerçekleştirildi. Kadın-erkek her yaştan mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile gerçekleşen buluşmaya Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve İlkadım Belediyesi AK Parti Meclis Üyeleri katıldı.



“İlkadımlı hemşehrilerimizle kucaklaşmaya devam ediyoruz"


Gördüğü ilgi ve destek karşısında büyük bir sevinç yaşadığını belirten Başkan Erdoğan Tok, “Bir birimize gönülden bağlı olduğumuz İlkadımlı hemşehrilerimizle kucaklaşmaya devam ediyoruz. Gittiğimiz her yerde bizlere gösterilen ilgi hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. 5 yıl boyunca her anımızı beraber geçirdiğimiz vatandaşlarımızla Cumhur İttifakı’nın da yaşattığı birliktelik ruhu ile kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Bu akşam ev ziyareti diye geldiğimiz Derebahçe Mahallemizde birlikteliğimiz ve sevgimiz evlere sığmadı. Bu coşku, heyecan ve sevgiye teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



İlkadım büyük bir değişim yaşadı


Derebahçe Mahallesi’nin İlkadım’ın değişimine en güzel örneklerden biri olduğunu belirten Cumhur İttifakı Adayı Başkan Tok, “İlkadım’a 20 yılda yapılan yatırımdan çok daha fazlasını 5 yılda gerçekleştirdik. 255 milyon liralık yatırımla her mahallemize her sokağımıza hizmeti getirdik. Derebahçe Mahallemiz de bu hizmetlere en büyük örneklerden birini temsil ediyor. Sadece bu mahallemizde 5 yıl içerisinde yaşanan değişimi görmek hem bizler hem sizler için çok önemlidir. Yaşam kalitesini arttıran yatırımlarla İlkadım’a altın çağını yaşattık. Bundan sonrada ara vermeden birlik ve kardeşlik içerisinde yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:48
  1. doğa

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