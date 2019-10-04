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Tohum kredisi nasıl alınır sertifikalı tohum destekleri

Devlet tarım ve hayvancılığı teşvik etmek için çiftçiye başta tohum olmak üzere bitkisel üretim, organik tarım, tarla ve bahçe bitkileri konusunda teşvik mahiyetinde tohum, kredi desteği vermektedir. Devlet destekli tohum kredisi nasıl alınır, sertifikalı tohum nedir, sertifikalı desteği ne kadar, sertifikalı tohum desteklemesi ne zaman ödenecek, sertifikalı tohum üretimi nasıl yapılır? Sorularını binlerce çiftçi tarafından araştırılmakta.

04 Ekim 2019 Cuma 17:20
Tohum kredisi nasıl alınır sertifikalı tohum destekleri

Devlet tarım ve hayvancılığı teşvik etmek için çiftçiye başta tohum olmak üzere bitkisel üretim, organik tarım, tarla ve bahçe bitkileri konusunda teşvik mahiyetinde tohum, kredi desteği vermektedir. Devlet destekli tohum kredisi nasıl alınır, sertifikalı tohum nedir, sertifikalı desteği ne kadar, sertifikalı tohum desteklemesi ne zaman ödenecek, sertifikalı tohum üretimi nasıl yapılır? Sorularını binlerce çiftçi tarafından araştırılmakta.

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına sertifikalı tohum kullanım desteği verilmektedir. 

Başvuruda istenecek Belgeler neler?

Başvuru Dilekçesi​​

Formu (Ek-11)

Tohumluk Satış Faturası

Tohumluk Sertifikası Fotokopisi

Gerekli Durumda Tohumluk Analiz Raporu

Yurt içi sertifikalı tohum-fidan üretim desteği

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına kg/adet başına destekleme verilmektedir.

Başvuruda istenecek belgeler

Tohumluk üretim bilgileri formu (Ek-16)

BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge

YTK Tarafından Beyan Edilen Fatura ve Sertifika Bilgileri (EK-12) ve bu belge ekinde tohum/fidan alım/satım belgeleri ve tohum/fidan sertifikaları fotokopisi

Üretilen Ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri (EK-13) ve bu belge ekinde tohum/fidan üretim beyannameleri, tarla kontrol raporları

YTK ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin ÇKS belgesi. Tohum desteği ve diğer destek ödemelerinden haberdar olmak isteyenler, Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvuru detaylarını inceleyebilir.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 17:20
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