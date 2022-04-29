Tohum desteği, arı ve bal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemelehri de bir hayli merak edilmete. çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Peki sertifikalı tohum kullanım desteği, yılı kovan desteği, bitki karantinası tazminat desteği, çam balı telafi desteği, damızlık ana arı desteği, düve alım desteği ne zaman hesaplara yatacak?

Tohum desteği, arı ve bal desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.