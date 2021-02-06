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Yaşam Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?
Yaşam

Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?

Tohma Köprüsü özelliği nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Tohma Köprüsü’nün nerene olduğu merak ediliyor. Peki, Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü hangi ilde? Tohma Köprüsü özeliği

Yeniakit Publisher
2021-02-06 14:58:00 -
Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?

Tohma Köprüsü açıldı mı? | Açılışı merakla beklenen Tohma Köprüsü hizmete girdi. Peki, Tohma Köprüsü nerede?

Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?

Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde "itme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi. Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü itme sürme çelik yapımı ile inşa edildi.

Temeli 2018'de atılan köprü 517,5 metre uzunluğunda, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde.

12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanılarak inşa edilen köprünün kenarları da deprem izolasyonlu olarak yapıldı.

Köprünün yapımında kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişler 3 metre yüksekliğinde, 16 metre genişliğinde imal edildi ve dünya çapında birçok uygulaması bulunan "itme sürme yöntemi" ile köprü ekseni boyunca itilerek yerleştirildi.

Eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz I kirişli köprü tipinde projelendirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak sürücüler yakıttan, emisyondan ve zamandan da tasarruf sağlamış olacak.

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