TOGG'un ilk sahipleri belli oldu

Türkiye'nin büyük heyecanla beklediği tarih geldi. Türkiye'nin yerli otomobil hayali 29 Ekim'de gerçek olacak ve Gemlik'teki TOGG fabrikası açılarak ilk seri üretim yerli otomobil banttan inecek.

TOGG'un ilk modeli şu an tüm dünyada revaçta olan C-SUV segmentinde üretilecekken ilerleyen zamanda sedan gibi farklı araçlar da tüketicilerle buluşacak.

İlk sahipleri büyükelçiler

Vatandaşların ilk tanıtıldığı günden beri satın almak için beklediği yerli otomobil TOGG'un ilk ilk sahipleri ise belli oldu. TOGG’un banttan inen ilk partisi yurt dışındaki Türk büyükelçilere gönderilecek ve bununla tüm dünyada tanıtımı sağlanacak. Büyükelçilerden sonra TOGG kamuda kullanımı başlayacak.

2023 sonunda satışta

Gemlik'teki fabrikada ilk partide 18 bin adet TOGG C-SUV üretilecek. TOGG'un satın almak isteyen vatandaşlar ise 2023 yılının sonunda yerli otomobile sahip olabilecekler.