Togg'un geri sayımında son hafta

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Yerli otomobil Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak 29 Ekim’de Togg tesisinin açılacağını söyledi.

''Milletimize bir söz verdik''

Hisarcıklıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Geri sayımda son 1 hafta. Milletimize bir söz verdik. Türkiye’nin otomobilini yaparız dedik. Beş babayiğit olarak bir otomobilden fazlası için yola çıktık. 1200’ü aşkın çalışanımızla kocaman bir aile olduk. 29 Ekim’de bir fabrikadan fazlası olan Togg tesisimizi açıyoruz.''

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Tesisi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı

Togg Gemlik tesisinin temeli, 18 Temmuz 2020'de atıldı. Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021’de başlatıldı. Gemlik tesisinin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı. Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı. Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi. Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı. 1,6 kilometrelik test pisti inşası tamamlandı.

1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. İnşaatında 9 bin 700 kişinin görev aldığı tesiste, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Gemlik tesisi, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Tesisteki çalışmalar, 9 Nisan 2021'den itibaren togg.com.tr ve Togg YouTube kanalı üzerinden 7/24 anlık olarak izlendi. Canlı yayını şu ana dek 2 milyondan fazla kişi izledi. Tesiste 2030 yılına kadar toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretim hedefi bulunuyor.

İlk olarak C-SUV pazara çıkacak

Togg’da, Avrupa normlarında teknik yeterlilik (sertifikasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Togg'un ilk şarj istasyonu Bolu'da

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü çalışmalarda ilk şarj cihazlarının kurulumunu yapacağı noktayı belirledi.

Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi.

Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’nun hareketli mekanı HighWay Dinlenme Tesisi’nden yolu geçenlere, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 12 soketle hizmet verecek.

Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.

Tüm elektrikli araçlara açık

Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

"Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmaya kararlıyız"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu’yu tercih ettik. Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz."