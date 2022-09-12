  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv TOGG'dan merak uyandıran paylaşım
Otomotiv

TOGG'dan merak uyandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 17:38:00 -

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ara ara sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım merak uyandırdı.

TOGG'dan heyecanlandıran Turkish Cargo paylaşımı

Türkiye'nin otomobili Togg'un resmi Twitter hesabından, 'Yeniliğe Yolculuk' etiketiyle bir video paylaşıldı. Videoda Togg marka otomobilin Turkish Cargo uçağının içine girdiği görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23