TOGG'dan merak uyandıran paylaşım
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ara ara sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım merak uyandırdı.
TOGG'dan heyecanlandıran Turkish Cargo paylaşımı
Türkiye'nin otomobili Togg'un resmi Twitter hesabından, 'Yeniliğe Yolculuk' etiketiyle bir video paylaşıldı. Videoda Togg marka otomobilin Turkish Cargo uçağının içine girdiği görülüyor.