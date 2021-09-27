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Teknoloji TOGG'dan heyecanlandıran videolu paylaşım!
Teknoloji

TOGG'dan heyecanlandıran videolu paylaşım!

Türkiye’nin yerli otomobili (TOGG) Twitter hesabından 'Bizi izlemeye devam edin' notuyla Gemlik tesisindeki son durumu özetleyen bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 17:25:00 - 2021-09-27 17:33:39

Türkiye’nin yerli otomobili (TOGG)’un sosyal medya hesabından Gemlik tesisinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini gösteren bir paylaşım geldi. Heyecan uyandıran paylaşım ‘Bizi izlemeye devam edin’ notuyla yayınlandı.

Tesiste çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye’nin yerli otomobil (TOGG)’un sosyal medya hesabından heyecanlandırıcı paylaşım geldi. Üretim sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor. Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.

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