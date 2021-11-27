TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, heyecanla beklenen yerli otomobille ilgili soruları yanıtladı.

Araçların doğuştan elektrikli olacağını ve 30 dakikada yüzde 80 sarj edileceğini belirten Karakaş, ihracatta hedefin Avrupa ve İskandinav ülkeleri olduğunu söyledi.

"Yerli otomobil ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt veren Kararakaş, "Fiyatlandırmamız 2022'nin sonu 2023'ün başında belli olacak. Aracımız pazara çıktığında elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngörebiliyoruz. Dolayısıyla C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceğiz. Özetle C SUV'un kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla piyasaya çıkacağını söyleyebilirim." dedi.