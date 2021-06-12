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TOGG'da son durum! Fotoğraf paylaşıldı
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Otomotiv TOGG'da son durum! Fotoğraf paylaşıldı
Otomotiv

TOGG'da son durum! Fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobil fabrikasının inşaattaki son durumunun fotoğrafı paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 08:51:00 -
TOGG'da son durum! Fotoğraf paylaşıldı

Gün geçtikçe Türkiye'de TOGG heyecanı artmaya devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti.

Fabrikadan son fotoğraf

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un resmi hesabından TOGG'un fabrikasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda ilerleyen 'Yeni Lig Gemlik' ile ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar." denildi.

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Yorumlar

meleknur

AİLE YUVALARI HİÇ BİR PARTİNİN DERNEĞİN VEYA KİŞLERİN ALDIĞI OLUMSUZ KARARLARIYLA YÜRÜTÜLECEK YADA POLİTİKA HALİNE GETİRİP SORUN HALİNE SOKUP SONRADA BEN BU İŞİ EN İYİ ÇÖZERİM POLİTİKASIYLA YÜRÜTÜLECEK BİR KURUM DEĞİLDİR!
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meleknur

AİLE HERŞEYİN ÜSTÜNDEDİR. AİLE OLMAZSA TOPLUM BOZUK OLUR. YENİDEN GÜÇLÜ AİLELERİMİZİN OLMASI İÇİN, HER ÇOCUK HUZURU TATMASI İÇİN, AİLESİYLE BİRLİKTE DÜĞÜNÜNÜ YAPIP YENİ YUVALARININ KURULMASI İÇİN AİLE NİN GÜÇLÜ OLARAK ÖZÜNE VE DURUŞUNA SAHİP ÇIKARAK BAŞARILIR.
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