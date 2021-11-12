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Otomotiv TOGG'da Honda sürprizi
Otomotiv

TOGG'da Honda sürprizi

Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda'nın tecrübesi, artık yerli otomobil TOGG için kullanılacak. Honda'nın fabrika müdürü Murat Akdaş ve ekibinin TOGG'a geçişinin ardından, şimdi de fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan birbirinden nitelikli personeller projeye dahil edilecek. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş geçtiğimiz günlerde "Honda'daki en önemli şeyi aldık" ifadesiyle fabrika müdürü Akdaş'ın transfer gelişmesini duyurmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 08:38:00 - 2021-11-12 08:41:35
TOGG'da Honda sürprizi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki fabrikasını kapatan Japon otomotiv devi Honda'nın tecrübesi, Yerli Otomobil Togg'a aktarılıyor. Honda'da çalışıp tecrübe kazanan ancak fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan nitelikli personelin, TOGG çatısı altında toplanması planlanıyor. İlk olarak Honda'nın Fabrika Müdürü Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibi TOGG'a geçti. Honda'dan ayrılan diğer nitelikli elemanların da fabrikanın kurulması sonrasında işe alınması gündemde.

"Honda'daki en önemli şeyi aldık"

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Honda'daki en önemli şeyi aldık" açıklamasının ardından Japon otomotiv devinin kapanan fabrikasının müdürü Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibin TOGG'a geçiş yaptığı ortaya çıkmıştı.

TOGG'un gövdesini yapıyorlar

Transfer olan ekip, TOGG'un prototip atölyesinde çalışıyor. Tekniker ve operatörlerden oluşan ekip TOGG'un gövdesini yapıyor. Geçtiğimiz günlerde TOGG sosyal medya hesaplarından üretim ve montaj sürecine ilişkin görüntülerini yayınladı. Herkesi heyecanlandıran o videoda aracın montajını yaparken görüntülenen teknik personelin, Honda'dan transfer edilen ekip olduğu öğrenildi.

Transferin yıldız ismi olan Honda'nın fabrika müdürü Murat Akdaş, TOGG'da kritik görevler üstlendi. 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

Trasnferler devam edecek

Yeni Şafak'ın haberine göre TOGG yönetimi yola ilk çıkıldığında "Türkiye'de otomotiv sektöründe üretilen bütün değerlerin TOGG bünyesinde yeni bir değere dönüştürülmesi" için çalışılacağI belirtilmişti. Bu kapsamda Honda'nın kapanmasıyla işsiz kalan diğer nitelikli elemanların da, fabrikanın ve üretim bantlarının kurulmasıyla istihdam edileceği öğrenildi.

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