TOGG'a ucuz rakip çıktı!

Togg'un güçlü rakibi olarak bilinen Tesla Model 3, 1 milyon TL'nin altında bir fiyatla Türkiye pazarına giriyor. Fiyat rekabeti kızışırken, Tesla'nın bu stratejisi ne zaman devreye girecek?

Tesla'nın Togg'a rakip olarak görülen ve 1 milyon TL'nin altında satılacak olan Model 3, Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Tesla, Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek için en uygun fiyatlı modelini ülkemize getirme hazırlığında. Tesla Model Y'nin başarılı satışları, Model 3'ün Türkiye'ye girişini hızlandırmış durumda.

NE ZAMAN GELİYOR?

Tesla Model 3'ün Türkiye'ye ne zaman gireceği konusunda henüz resmi bir açıklama yokken, Tesla'nın Türkiye'deki büyüme planları göz önünde bulundurulduğunda, Model 3'ün yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

ÖTV AVANTAJI VAR

Tesla Model 3'ün ülke pazarındaki en büyük avantajlarından biri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında. Model 3'ün Türkiye'deki ÖTV dilimi, aracın satış fiyatını önemli ölçüde düşürecek.

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Bu vergi diliminin daha da düşürülmesi ise, Model 3'ün Türkiye pazarındaki erişilebilirliğini ve rekabet gücünü artırabilir. Güncel vergi dilimleri ve Tesla Model 3'ün maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, otomobilin 1 Milyon lira civarında bir rakamla pazara girmesi bekleniyor.

KAYNAK: Yurt Gazetesi