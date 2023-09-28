Togg zirveye oturdu

“Bir otomobilden fazlası” hedefiyle çıktığı yolda farklı sektörlerden iş ortaklarıyla birlikte mobilitenin geleceğini inşa eden Togg, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Togg, LinkedIn’in hızla büyüyen ve en iyi yetenekleri işe alan yeni şirketleri belirlemek için hazırladığı “En İyi Startup'lar 2023” listesinde zirvede yer aldı. Türkiye’deki şirketler arasında gerçekleşen sıralama, “istihdam artışı”, “şirket ve mevcut çalışanlar ile etkileşim”, “iş ilgisi” ve “en iyi yeteneklerin ilgisini çekme” kriterleri baz alınarak oluşturuldu.

“İnsan ve güven odaklı bir kurum kültürüyle büyüyoruz”

“Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, “LinkedIn En İyi Startup'lar 2023” listesinde başarıyla yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“İnovasyon, büyüme ve alanının en iyilerini ekibimize katma kararlılığımızın meyvelerini toplamaktan mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana insan ve güven odaklı bir kurum kültürüyle gelişiyoruz. Şirketimizi akıllı cihazımız T10X, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro ile yarattığımız değer ağıyla büyütürken, yeniliklere ve öğrenmeye açık, duygusal istikrarı ve entelektüel sermayesi olan, insanlarla pozitif iletişim kurmayı tercih eden çalışanlarımızla güçleniyoruz. Bu başarıya ulaşmamızda katkısı olan tüm ekip arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hep daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz.”

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