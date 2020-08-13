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Ekonomi

TOGG yerli otomobil fiyatı açıklandı mı? Yerli arabanın fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye’nin gururu olan ilk elektrikli yerli otomobili TOGG'un üretiminin yapılacağı fabrika hızla yükselmeye devam ederken TOGG’dan yerli otomobil fiyatına ilişkin son dakika açıklaması geldi. İkinci el araç fiyatlarının dahi cep yaktığı şu günlerde vatandaşlar yerli otomobil fiyatının ne kadar olacağını merak ediyordu. TOGG’un twitter hesabından yerli arabanın fiyatına ilişkin önemli bir bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:36:00 - 2020-08-13 08:38:51
TOGG yerli otomobil fiyatı açıklandı mı? Yerli arabanın fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobil için Gebze’de inşaa edilen fabrikanın temeli geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmişti. 2022’de piyasaya çıkacak olan Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobilinin fiyatının ne olacağı merak ediliyordu. Yerli otomobilin fiyatına ilişkin zaman zaman rakamlar da kamuoyuna yansıyor olsa da TOGG’dan bu rakamların doğru olmadığına ilişkin yalanmala haberi geliyordu. TOGG’un twitter hesabından yerli arabanın fiyatına ilişkin önemli bir bir açıklama yapıldı. TOGG’dan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

Yerli otomobilin fiyatına ilişkin TOGG'dan açıklama geldi. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle; Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz.”

Yerli otomobilin fiyata ne kadar olacak?

Yerli otomobilin fiyatına ilişkin olarak Fatih Altaylı köşesinde şu ifadeleri kaleme almıştı: “Fiyat konusunda da ayaklar yere basıyor. Öyle ucuz, harcıâlem bir araç beklemeyin. Baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması söz konusu olabilir." Altaylı yerli otomobil fiyatının 30-35 bin dolar aralığında olacağını iddia etmişti.

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