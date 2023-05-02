Togg yerli mi? Fatih Altaylı'dan şaşırtan cevap

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Togg'la ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Altaylı'nın "Togg yerli bir markadır" yazısı:

Togg’dan Habertürk yönetimini aramışlar, bilgi vermişler.

Markanın servis noktası olarak belirlenen Bosch servis istasyonlarında, otomobilin sadece elektrik-elektronik aksamına değil, mekanik aksamına da servis verilecekmiş.

Kaporta ve boya işleri de yine aynı Bosch servis noktalarında yapılacakmış.

7 bölgede, 23 şehirde servislerle anlaşılmış.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul’da 7, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da ise 2’şer adet servis noktası olacakmış.

Hayırlısı.

Bu arada ne zaman Togg ile ilgili bir şeyler yazsam, gerek mail, gerek sosyal medya yolu ile okurlar yorum yapıyor ve soru soruyorlar.

En çok sorulan soru ve yapılan eleştiri ise “Sizce Togg yerli mi?” oluyor.

Evet, Togg “yerli” bir marka.

Yüzde 100 yerli.

Bunu söylediğim zaman “İçindeki yerli parça oranı yüzde 51” diyorlar.

Doğru içindeki yerlilik oranı yüzde 51.

Yüzde 68 yerlilik oranına sahip Hyundai i20’nin altında.

Yüzde 66 yerlilik oranına sahip Hyundai Bayon’un altında.

Yüzde 64 yerlilik oranına sahip Fiat Egea’nın altında.



Peki Hyundai ve Fiat yerli otomobil mi!

Hayır değil.

Biri Güney Kore, diğeri İtalyan markası.

Togg’daki yerlilik oranı daha düşük ama Togg bir Türk markası.

Keza Türkiye’de üretilen Ford kamyonların yüzde 90’a yakını Türkiye menşeli parçadan oluşuyor.

Ford yerli otomobil diyebilir miyiz!

Togg için de yerli otomobilden çok yerli marka demek daha doğru.

Bu durum dünyadaki hemen tüm markalar için geçerli.

Togg daha yerli olabilir miydi!

Olabilirdi.

Togg’un en hayati aksamları pil, motor ve elektronik aksam ve dijital ekranlar.

Türkiye’deki elektrik motoru üreten çok başarılı firmalar var. Elektrikli otomobil üretme stratejik olarak belirlendiği zaman bu firmalara daha çok destek verilip, bu araçlarda kullanılacak yüksek verimliliğe sahip elektrikli motorlar üretmeleri için teşvik edilebilirlerdi.

İstikrarı siyasette değil, hukukta aramayı akıl edebilmiş olsaydık, Vietnam’a giden çip yatırımları belki bize gelebilirdi.

Vestel’in patronu Ahmet Zorlu, 15 yıl önce “Vestel, Beko, Arçelik olarak milyarlarca dolarlık ihracat yapıyoruz. Bizim tek başımıza gücümüz yetmez ama devlet destek verirse, dijital ekran fabrikasını ortaklaşa kuralım. Sattığımız her televizyon için Kore’ye para kazandırıyoruz. Bu para da Türkiye‘de kalsın” diye yırtındı.

Türkiye’yi yönetenler onu dinlemiş olsa ve parayı betona değil, üretime gömmüş olsaydı bugün Togg’un içini boydan boya kaplayan o ekranlar da yerli olabilirdi.

Ortalıkta pek görünmeseler ve sanki otomobilin üreticisi 5 babayiğit değil de, hükümetmiş gibi görünse de, sonuçta Togg üretiminde kullanılan yerli parça oranı düşük ama "Yerli" bir markadır.

Önemli olan yerli bir marka olarak ayakta ve hayatta kalabilmesidir.