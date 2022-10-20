Togg Trugo ve Shell’den stratejik iş birliği

ONUR YILMAZ

Doğuştan elektrikli C-SUV’u 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, şarj cihazı kurma çalışmalarına alternatif ve yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlara imza atan Shell’le iş birliğine giderek hız kattı.

İş birliği için Bilişim Vadisi’nde imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Togg markası Trugo ve Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazlarıyla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için çalışacak. Trugo’nun 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda bin adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefiyle uyumlu olarak öncelikle 400 istasyon belirlendi. Bu istasyonların 320’sinde Trugo, 80’inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak.

Menzil indişesi ortadan kalkıyor

400 Shell istasyonunda kurulacak yüksek performanslı şarj cihazı sayısı ise yaklaşık 600 adet olarak tayin edildi. Şarj cihazları trafik yoğunluğu yüksek güzergâhlarda 25, düşük güzergâhlarda 50 kilometrede bir kurulacak.

Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşacak. Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak. Performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişeleri ortadan kalkacak.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, Türkiye’de ihtiyaç duyulan şarj altyapısı için Shell & Turcas’la stratejik ortaklık yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Karakaş, “Bilindiği gibi 81 ilimizde 600’ün üzerinde noktada toplam 2 bin soketi olan bin adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumunu yapacağımızı daha önce açıklamıştık. Trugo markamızla başlattığımız bu girişimimizi Türkiye çapında yaygın istasyon ağı bulunan Shell & Turcas iş birliğiyle güçlendiriyoruz” dedi. Kurulumlarla ilgili analiz çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Karakaş, “Şebeke ve altyapı faaliyetlerimiz devam ediyor. İlk akıllı cihazımız C-SUV’un pazara çıkma tarihi olan 2023 yılının ilk çeyreğinden önce kurulumları tamamlayacağız. Tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Shell & Turcas iş birliğiyle oluşturacağımız 400 lokasyonun yanı sıra dinlenme tesisleri başta olmak üzere belirlediğimiz diğer 200’ü aşkın lokasyon için de çalışmalarımız sürüyor. Bu lokasyonlarda da farklı iş birlikleri yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Önemli yatırımlar yapıyor

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı da elektrikli şarj istasyonları alanında dünya çapında önemli yatırımlar ve iş ortaklıkları yaptıklarını aktardı. Turanlı, “Shell, 20’den fazla ülkede hem kendi markası Shell ReCharge’la istasyonlarında hem de yapmakta olduğu iş ortaklıklarıyla ev, ofis ve sokaklarda 105 binden fazla noktada şarj imkânı sağlıyor. Shell, bu sayıyı 2025 yılına kadar 500 bine, 2030 yılına kadar 2.5 milyona yükseltmeyi planlıyor. Türkiye’de de elektrikli araç sahibi misafirlerimize Shell Recharge markamızla istasyonlarımızda hizmet vermeye başlamıştık” şeklinde konuştu. Ağlarını genişletme konusunda yaptıkları değerlendirmeler sonrasında Togg Trugo’yla güç birliğine gitme kararı aldıklarına dikkat çeken Turanlı, şunlara işaret etti: “Togg’un yola çıkmasını sabırsızlıkla beklerken Türkiye’nin elektrikli araçlara yönelik dönüşümü ve geleceği için büyük önem taşıyan Trugo’yla yaptığımız bu stratejik ortaklığın bir parçası olmak ayrıca gurur verici. Sektörde ilkleri gerçekleştirmeyi ve sektöre yön vermeyi ilke edinen bir şirketiz. Bu iş ortaklığıyla birlikte yine öncü bir adım atmaktan dolayı mutluyuz. Tüm elektrikli araç sahibi misafirlerimize de her zaman olduğu gibi Shell kalitesiyle hizmet vermeye devam edeceğiz.”