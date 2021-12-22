Togg, THY’nin kanatlarında yurt dışına açılıyor

Togg, ABD’de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı’na katılmak üzere Turkish Cargo’nun TK6361 uçuş kodlu Boeing 777 uçağı ile yola çıktı. Togg’un paletli ağırlığının 3 ton olduğu bildirildi.

Togg’un yeni marka kimliği ve Türk Hava Yolları’nın gerçekleştirdiği özel uçuşla Togg, sınırları aşarak dünya sahnesine çıkıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle Türkiye’nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin en iddialı projesi olan Togg’un dünya lansmanına yaptığımız katkı, Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir” ifadelerini kullandı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş da “CES 2022’de gelecek vizyonumuzu sergileyeceğimiz akıllı cihazımızı elbette dünya markası Türk Hava Yolları ile taşıyacaktık. Güncel tasarım dilimizi gelecekten dokunuşlarla zenginleştirdiğimiz, mobilitenin dönüşümüyle otomobilin üçüncü yaşam alanına geçiş sürecini anlatan akıllı cihazımızı teknoloji dünyasının bir araya geldiği CES 2022’ye taşıyan Turkish Cargo’ya küresel bir marka olmak üzere çıktığımız #YeniLig’e yolculuğumuzda yol arkadaşımız olduğu için müteşekkiriz” değerlendirmesinde bulundu.

TOGG, 40 bin uçaklı dijital konvoy ile uğurlandı

Yeni marka lansmanı ve Togg tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. Togg’un dünya sahnesine çıkışı, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen küresel marka yolculuğu, tüm dünyadan eşlik edilen “sanal konvoy” ile başladı.

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan “http://yolunuzacikolsun.com” web sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu 40 bin uçaklı konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmayısla eş zamanlı olarak başladı.