Togg, Tesla’yı bir kez daha solladı! Vatandaş yerli markayı tercih ediyor

Togg, Kasım ayı satışlarında da Tesla'ya fark attı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Birliği'nin (ODMD) kasım ayı otomotiv sektörü pazar verilerine göre yerli ve milli otomobil markası Togg kasımda 4 bin 401 adet aracı sahibine teslim ederken, ABD'li Tesla ise 900 araç teslim ederek satışlarda Togg'un gerisinde kaldı.

Yerli ve milli otomobil Togg, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Tesla'ya karşı bir farka imza atarak Kasım ayında 4 bin 401 satış rakamına ulaştı. Aynı dönemde Tesla 600 adet satış gerçekleştirerek Togg'un gerisinde kaldı.

TOGG TESLA'YI SOLLADI

Kasımda elektrikli araç satışlarında ilginç gelişme yaşandı. Yerli üretici Togg 4 bin 401 adet, ABD'li Tesla ise 900 araç teslim etti. Togg 2023 genelinde 13 bin 572 adetlik satışa ulaşırken, Tesla'nın satışları 11 bin 600 adette kaldı. Togg satışları Tesla'yı sollamış oldu.

Togg, Ekim ayında 3 bin 567 satış rakamına ulaşırken, aynı dönemde Tesla 500 adet satış gerçekleştirmişti. Üst üste iki ay da Tesla'yı sollayan Togg, yıllık rakamlarla da Tesla'yı ardında bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği kasım ayı otomotiv sektörü pazar verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.8 oranında artarak 1 milyon 73 bin 982 adet olarak gerçekleşti. Böylece yılın bitmesine 1 ay kala pazarda ilk defa 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşıldı.

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