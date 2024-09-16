TOGG Tesla'dan çok daha iyi çıktı! Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Brüksel'de binlerce işçi, yakın zamanda kapanması gündeme gelen Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi.

Brüksel’de binlerce işçi, kapanması gündeme gelen Audi Brüksel fabrikasının çalışanlarıyla dayanışma gösterisi düzenledi. Belçika’daki işçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen eylemde, Audi çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

İŞÇİ SENDİKALARINDAN GÜÇLÜ KATILIM

AA'nın haberine göre Brüksel Kuzey İstasyonu'ndan başlayan yürüyüş, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'na kadar sürdü. İşçiler, "Audi çalışanlarıyla dayanışma" ve "Metal işçileri bir arada" yazılı pankartlar taşıdı ve sanayi sektöründeki istihdamın korunması taleplerini dile getirdi.

ULAŞIM İŞÇİLERİ DE KATILDI

Eyleme özellikle sanayi sektöründe çalışan işçiler büyük katılım gösterdi. Brüksel'deki toplu taşıma şirketi çalışanlarının da eyleme katılması nedeniyle birçok otobüs, metro ve tramvay seferi iptal edildi. Ayrıca, Brüksel’in merkezi bölgelerinde de yürüyüş nedeniyle trafik akışı durdu.

İŞÇİLER ANAHTARLARA EL KOYMUŞTU

Audi, temmuz ayında, yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel’deki fabrikasında üretilen Q8 elektrikli otomobil modeli talebinin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanma kararı almıştı. Söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklanmıştı. Audi yönetimi, Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bunun üzerine iş bırakan işçiler, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu. Fabrika yönetimi ise üretim sürmediği ve el konulan anahtarlar teslim edilmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte işçilere ödeme yapılmayacağını açıklamıştı. Bunun ardından işçiler, el koydukları tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarlarını yönetime teslim etmişti.

Yönetim, 17 Eylül'de fabrikanın gövde ve boyama bölümlerinde üretime geçileceğini, tamamlanmış otomobillerin distribütörlere gönderileceğini, 18 Eylül'den itibaren de bütün bölümlerin faaliyete alınacağını duyurmuştu.