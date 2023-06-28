TOGG tesisinden muhteşem görüntü! Heykel değil bu yerli uydu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli gözlem uydusu İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı görüntüyü paylaştı.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, 15 Nisan'da uzaya fırlatılmış, iki hafta sonra da ilk görüntüler gelmeye başlamıştı.
Yerli uydudan yerli otomobil fabrikası görüntülendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İMECE'nin yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki üretim tesisini görüntülediği fotoğrafı ekleyerek şu ifadelere yer verdi: