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Gündem TOGG tesisinden muhteşem görüntü! Heykel değil bu yerli uydu
Gündem

TOGG tesisinden muhteşem görüntü! Heykel değil bu yerli uydu

Yeniakit Publisher
2023-06-28 11:26:00 -

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli gözlem uydusu İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı görüntüyü paylaştı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, 15 Nisan'da uzaya fırlatılmış, iki hafta sonra da ilk görüntüler gelmeye başlamıştı.

Yerli uydudan yerli otomobil fabrikası görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İMECE'nin yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki üretim tesisini görüntülediği fotoğrafı ekleyerek şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor.

İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntü…

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