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Otomotiv TOGG sünnet aracı oldu
Otomotiv

TOGG sünnet aracı oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-27 13:37:00 -
TOGG sünnet aracı oldu

Sivas'ta yerli ve milli otomobil TOGG, depremzede kardeşlerin sünnet arabası oldu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Malatya Fırat Mahallesi'nde evleri hasar gören Kılıç ailesi, Binali Yıldırım KYK Kampüsü Kızılırmak Yurdu'nda misafir edildi. Ziya Kılıç ve Yasemin Kılıç’ın 9 yaşındaki oğulları Mehmet Akif Kılıç ve 6 yaşındaki kardeşi Ahmet Egemen Kılıç ise, bugün düzenlenen sünnet düğünü ile sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attılar.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kılıç kardeşlere unutamayacakları bir sünnet hediyesi verdi.

Bilgin, Sivas Belediye Başkanlığına ait yerli ve milli otomobil TOGG’u depremzede kardeşler için sünnet aracı olarak tahsis etti. Sünnet çocukları süslenin araçla konvoy oluşturup, şehir turu atarak sünnet salonuna gitti. Kılıç kardeşler, yaşadıkları mutluluğu dile getirip, Sivas Belediye Başkanı Bilgin’e teşekkür etti.

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