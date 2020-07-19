TOGG sipariş nasıl verilir?
TOGG sipariş nasıl verilir? Milyonlarca kişinin beklediği yerli otomobil projesi TOGG için Bursa'da tesis kurulacak. Gelişmelerin devam ettiği projede binlerce kişi istihdam edilecek. Bunun yanı sıra TOGG'u satın almak isteyen kişilerde, ön sipariş oluşturmaya başladı. Peki ama TOGG nasıl alınır? Ön sipariş bedeli nedir ve nasıl oluşturulur? İşte merak edilen son dakika gelişmeleri...
TOGG resmi Twitter hesabı oldukça aktif kullanılarak en yeni haberleri veriyorlar. Ön sipariş bilgileri içinse TOGG; "Otomobil için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." yayınladı.