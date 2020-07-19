TOGG sipariş nasıl verilir? Milyonlarca kişinin beklediği yerli otomobil projesi TOGG için Bursa'da tesis kurulacak. Gelişmelerin devam ettiği projede binlerce kişi istihdam edilecek. Bunun yanı sıra TOGG'u satın almak isteyen kişilerde, ön sipariş oluşturmaya başladı. Peki ama TOGG nasıl alınır? Ön sipariş bedeli nedir ve nasıl oluşturulur? İşte merak edilen son dakika gelişmeleri...