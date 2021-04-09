TOGG, pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor

Kacır, “TOGG, doğuştan elektrikli araç teknolojilerine yönelerek pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor. Dünyada bu amaç doğrultusunda geliştirilen projeler ve ortaya çıkan markalar kendilerinden çok daha büyük, çok daha kıdemli rakiplerini geride bırakmıştır. Biz TOGG’un da benzer bir başarı hikayesi yazma hedefi taşıdığına yürekten inanıyoruz. Sadece biz inanmıyoruz. Biraz uluslararası medyayı taramanızı öneriyorum” şeklinde konuştu. Kacır, küresel Ar-Ge liderliği sıralamasında ilk 2 bin 500’de Türkiye’den sadece 6 firma bulunduğuna da işaret etti. 2023 hedeflerinin ise 23 firmanın sıralamaya girmesini sağlamak olduğunu söyledi. Kacır, 2023’te minimum 10 teknoloji girişimini unicorn yapmayı planladıklarını ifade etti.

5G’ye sıkı hazırlanıyoruz

Türkiye’nin 4.5G’de yakaladığı başarılara değinen Kacır, kritik bir alan olarak gördükleri 5G’ye çok daha sıkı hazırlandıklarının altını çizdi. Kacır, 5G teknolojilerine yönelik çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Haberleşme teknolojileri kümesinde 16 yerli firmamız, ULAK, 3 operatörümüz, regülatör kurumumuz BTK’yla çok büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de bu sürece çok önemli katkılar sunuyor. Türkiye, inşallah 5G teknolojilerine yerli ve milli teknolojilerini önemli ölçüde sürece dahil edip geçiyor olacak.”