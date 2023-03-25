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Otomotiv Togg müjdeyi verdi! Teslim edilecek araç sayısı yükseldi
Otomotiv

Togg müjdeyi verdi! Teslim edilecek araç sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-03-25 13:20:00 - 2023-03-25 13:22:33
Togg müjdeyi verdi! Teslim edilecek araç sayısı yükseldi

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

Togg son yaptığı açıklamayla 12 bin olan teslim edilecek araç adedini 20 bine çıkarırken ön sipariş için son günün 27 Mart olduğunu çekişin ise 29 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

"12 binden 20 bine çıkarıyoruz"

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz." denildi.

Ön sipariş için son günün 27 Mart olduğu belirtilen açıklamada, çekiliş tarihinin bir gün ileri alınarak 29 Mart olduğu aktarıldı.

2023 yılı toplam T10X teslimat adetinin ise 20 binden 23 bine yükseltildiği belirtildi.
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