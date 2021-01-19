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Otomotiv “TOGG ile aynı segmentte olacak”
Otomotiv

“TOGG ile aynı segmentte olacak”

Şahsuvaroğlu, bazı basın yayın organlarında “SsangYong’un iflas başvurusunda bulunduğu” yönündeki haberlerin yanlış yorumlandığını, bunların art niyetli ve asılsız iddialara dayandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:20:00 -
“TOGG ile aynı segmentte olacak”

Yunus Şahsuvaroğlu, diğer iddialı modelleri SsangYong Rexton’ın 2’nci ve SsangYong XLV’nin de 3’üncü çeyrekte satışa çıkacağını belirterek, bu yıl yine çeşitli finansman kampanyalarıyla müşterileri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi ve SsangYong E100’ün, TOGG ile aynı segmentte olacağını söyledi. “Ama biz Türkiye’nin Otomobili’ni daha çok destekliyoruz” diyen Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti: “Çünkü o araba hakikaten bizim için çok önemli, üretildiğinde dünyada da ses getirecek bir atılım olacak. Dünyaya entegre olursa bizim geleceğimizi de o araba iyi dizayn edecek. Yani SsangYong’un geleceğinde de önemli bir rol oynuyor. Çünkü bizim ihracatımız güçlenirse kurlar düşer, düşerse biz ithalatçı olarak daha fazla güç elde ederiz. O segmente olan popülarite, müşteri bakış açısı, merak artarak ve genişleyerek devam eder.”

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