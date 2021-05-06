TOGG bu sözlerle duyurdu! Dikkat dolandırılmayın
Türkiye'nin Otomobili TOGG, bazı sosyal medya platformlarında çıkan duyurularla ilgili açıklama yaptı. 'Yatırım fırsatı' duyurularını yalanlayan TOGG, paylaşımların tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığını söyledi.
Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan özellikle yurt dışında yaşayan Türkleri hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularıyla ilgili açıklama geldi.
"Tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır"
TOGG'dan yapılan açıklamada, ''Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır.'' denildi.