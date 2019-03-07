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Togar: Birlikte başladık, birlikte başardık, birlikte devam edeceğiz

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar açıklamalarda bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 15:25
Togar: Birlikte başladık, birlikte başardık, birlikte devam edeceğiz

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Yarınlarımızı hiç kimsenin çalmasına, bu müthiş potansiyeli kimsenin şahsi egolarına teslim etme şansımız yoktur. Biz birlikte başladık, birlikte başardık, birlikte devam edeceğiz” dedi.

 

Başkan Hasan Togar, hız kesmeden devam ettiği seçim kampanyasında Kutlukent esnafı ile bir araya gelerek karşılıklı istişarelerde bulundu ve hedeflerini anlattı.



“Zamanı iyi değerlendirmeliyiz”

 

Geçen zamanın asla telafisinin olmayacağını belirten Togar, “Tek bir Tekkeköy var. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde, ilçemiz ve ilçe halkımız için zamanı en iyi şekilde kullanmak ne gecemiz oldu ne de gündüzümüz. Belki yoğunduk ama asla yorulmadık. Biz dinç tutan, bizi güçlü kılan, bizi daha çok çalışmak için teşvik eden ise sizlerin desteğiydi. Birçok projeyi hayata geçirdik ama henüz hayalimizdeki Tekkeköy’ü tamamlamadık. Nasip olursa önümüzde ki beş yıl, bu güzel kenti çok daha iyi yerlere yine hep birlikte getireceğiz” diye konuştu.



“Tekkeköy bu şehrin geleceğidir”

 

İlçenin son dönemde kimsenin hayalini bile kuramadığı yatırımlar ve projeler ile buluştuğunun altını önemle çizen Togar, “Şehrimizin en büyük markası Samsunsporumuzun yeni stadı ilçemizde. Kongre ve fuar merkezi ilçemizde. Şehrin en büyük kapalı spor salonu ilçemizde. Sanayi ve iş dünyasının merkezi ilçemiz. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeler ise herkesin malumu. Şimdi ise ilçemizi sadece Samsun’un değil, Karadeniz Bölgesi’nin bir numarası yapma zamanıdır. Açık yüreklilikle söylüyorum. Tekkeköy bu şehrin geleceğidir. Biz bu geleceği hep birlikte inşa etmeye başladık” şeklinde konuştu.



Her alanda güçlü Tekkeköy

 

Hasan Togar, Tekkeköy’ün sadece bir alanda değil her alanda müthiş bir potansiyeli olduğunu söyleyerek, “İlçemiz sadece sanayisi, esnafı ile değil, her alanda ciddi kazanımları var. Tarihimizle, coğrafyamızla, sanatla, kültürle, sporla, üretimle, doğasıyla, deniziyle her yere nasip olmayacak değerleri vardır. Birlikte başladığımız Tekkeköy’ü geleceğe taşıma hamlemizi, birlikte hak ettiği yerlere getireceğimizden en ufak bir şüphem yoktur. Yarınlarımızı hiç kimsenin çalmasına, bu müthiş potansiyeli kimsenin şahsi egolarına teslim etme şansımız yoktur. Biz birlikte başladık, birlikte başardık, birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:25
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