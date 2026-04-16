Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar

yeniakit.com.tr

CHP’liler, “Suçun şahsiliği” ilkesinden bihaber… Özellikle Müslümanları köşeye sıkıştıracakları bir konu bulmak için yırtınıyorlar. Tek bir kişinin işlediği suçu tüm mütedeyyin kesime yıkmaya çalışıyorlar. Sağ duyulu ve duyarlı insanlar ise, seküler biri suç işlediğinde tüm laikçileri suçlamak şöyle dursun, suçlunun dindar olduğu yalanıyla baş etmek zorunda kalıyorlar.

Bunun son örneği Kahramanmaraş’ta yaşandı.

Bir okulda 9 kişiyi öldürerek katliam yapan İsa Aras Mersinli üzerinden, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere tüm Müslümanlar suçlu ilan edilmeye çalışıldı.

CHP’li troller sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Beştepe’ye yürümekle ve sivil itaatsizlikle devleti tehdit etmeye kalktılar. CHP’li siyasetçiler de buram buram provokasyon kokan açıklamalarla trollerin ekmeğine yağ sürdüler.

SALDIRIYI RAMAZAN ETKİNLİKLERİNDEN BİLDİ

İktidar hayalleri kuran CHP, bilindiği üzere aklınca “gölge kabine” kurdu. Kendince birkaç bakan atadı. Bunlardan biri de “Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş oldu. Bugüne dek silik bir profil çizen ve bu yüzden Özgür Özel’in tepkisini çeken Özçağdaş, Kahramanmaraş’taki katliam üzerinden atağa kalktı, isminden söz ettirmek için İslamofobik söylemlerde bulundu.

Katıldığı yayında ağzından tükürük saçarak bağıran ve kinini gizlemeyip açıkça Müslümanları hedef alan Özçağdaş, saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Yusuf Tekin’i sorumlu tuttu. Özçağdaş, Tekin’in okullarda Ramazan etkinliği yapmasını hatırlattı, bunu saldırının sebeplerinden biri olarak niteledi.

“RADİKAL İSLAMCILAR BAKANLIĞI ELE GEÇİRDİ”

Müslümanları açıkça hedef alamayan tüm İslam karşıtlarının sığındığı “radikal İslam” söyleminin arkasına sığınan çakma bakan, şunları söyledi: “Bu ülkenin çocuklarına sadece ideolojik takıntılarıyla, radikal İslamcı tipler yaratmak isteyen bir güruh, bakanlığı işgal etmiş. Tek dertleri bu. Mesela bin yıldır Ramazan’ı kutlayan bir ülkeye, Ramazan’ı kutlamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Timsah gözyaşı döken cumhurbaşkanına sesleniyorum buradan; efendim çok üzülmüş. Bunun sorumlusu sensin. Bu ölümlerin sorumlusu sensin. İsyan ediyorum.”

TEPKİ YAĞDI

Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin sosyal medya fotoğrafları, ailenin seküler olduğunu gözler önüne serdi. Kimse tüm sekülerleri saldırıdan sorumlu tutmadı. Ancak Kemalistler, ailenin Atatürk imzalı tişörtlerle fotoğrafları olduğu halde, saldırıdan Müslümanları ve Ramazan etkinliklerini sorumlu tutmaya çalıştılar. Özellikle çakma milli eğitim bakanı Suat’ın sözleri büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, “Saldırgan Kemalist, suçlu yine Müslümanlar. CHP’lilerin yansıtma yapması boşuna değil.” yorumları yaptılar. Aynı zamanda Özçağdaş isimli provokatöre, “Canına okuduğunuz sistemi 20 yılda mı düzeltecektik?” denildi.