Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, TOGAN'ın ilk teslimatlarına ilişkin bilgi verdi. Milli mühendislik çözümlerini güvenlik güçlerinin hizmetine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" bilgisini verdi.

Togan nedir? İHA TOGAN özellikleri nelerdir?

Taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanmak üzere tasarlanan TOGAN, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip bulunuyor. Otonom şekilde havada görev değişimi ve devri yapabilen TOGAN, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli gözetleme kabiliyeti sağlıyor.

Tek bir TOGAN platformu, 10 kilometre menzilde 45 dakika boyunca görev yapabiliyor. TOGAN, "30x optik zoom" seviyeli gündüz ve kızılötesi görüntü sistemleriyle gece ve gündüz efektif operasyon imkanı sunuyor. Platform, özgün otopilot ve bilgisayarlı görü yazılımları sayesinde otonom olarak hareketli hedef takibi yapabiliyor.

Gelişmiş bilgisayarlı görü algoritmaları sayesinde hedef tespit, tanıma, teşhis ve teknik analiz yapabilen TOGAN, görüntü kıymetlendirme çalışmalarında kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN'ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kesintisiz kullanım imkanı sunuyor.

Harekat sahasında tek bir er tarafından kolaylıkla taşınabilen ve kullanılabilen TOGAN, geliştirilen uçuş kontrol, görev planlama ve hedef tespit sistemleri aracılığıyla diğer STM platformlarıyla da müşterek görev gerçekleştirebiliyor.

TOGAN platformları, müşterek yer kontrol istasyonu yazılımı vasıtasıyla STM'nin Taşınabilir Vurucu İHA sistemleri KARGU, ALPAGU ve BOYGA ile gerçek zamanlı, otomatik hedef bilgisi aktarabilecek şekilde tasarlandı.

Özellikleri:

Gündüz ve gece etkin operasyon

Gerçek zamanlı mobil veya statik nesne tanıma ve takibi

Yüksek performanslı otonom seyrüsefer ve uçuş control sistemi

Birden fazla platform arasında havada otomatik görev değişimi

Tek personel tarafından kullanılabilme

3-Eksen, 30x Elektro Optik Görüntüleme POD’u

3-Eksen stabilize Gece Görüş POD’u

Entegre 3-Eksen Gündüz ve Gece Görüş POD’u (opsiyonel)