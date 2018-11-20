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TOFAŞ'ın konuğu Lokomotiv Kuban

Mavi-yeşilli basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak

20 Kasım 2018 Salı 14:07
TOFAŞ'ın konuğu Lokomotiv Kuban

BURSA (AA) - TOFAŞ, Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı ağırlayacak.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Grupta geride kalan 7 haftada aldığı 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunan mavi-yeşilliler, lider durumda bulunan rakibini taraftarının desteğiyle yenerek ilk 4'teki yerini korumayı hedefliyor.

Bursa temsilcisinde sakatlığı bulunan Barış Ermiş bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta şu ana kadar oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alan Lokomotiv Kuban ise liderlik koltuğunda bulunuyor. Avrupa Kupası'nda, grup aşamasının tamamlanmasına 3 hafta kala son 16'yı garantileyen Rusya temsilcisi, tek mağlubiyetini evinde Alba Berlin'e karşı alırken bu kupada geçen yıl final oynama başarısı göstermişti.

TOFAŞ ile Lokomotiv Kuban arasında Rusya'da oynanan mücadeleyi ise mavi-yeşilliler 95-72 kaybetmişti.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:07
  1. Basketbol
  2. Lokomotiv Kuban
  3. TOFAŞ
  4. ULEB Avrupa Kupası

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