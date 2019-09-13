Tofaş frene bastı

Otomotiv sektöründeki daralma sebebiyle Tofaş otomobil fabrikası Ekim ve Kasım ayında çalışma sürelerini ve üretim sayısını azaltacak.

Tarihinde ikinci kez en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’a varan oranda ayın en yüksek artış oranına ulaşan otomotiv sektörü, iç pazarda sıkıntılı günler yaşıyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019’un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daraldı.

Bu yaşananlar, ellerinde stokları artan otomobil fabrikalarını da planlarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Otomotiv devi Tofaş ise ilk tedbiri açıkladı. Alınan bilgiye göre, Tofaş bazı hatlarda, Ekim ve Kasım aylarında 5 haftada 4 gün, 1 haftada da 3 gün çalışacak. 1 hafta ise üretime ara verilmesi planlanıyor. Fabrikanın planlamasında üretim öngörülerinde de düşüş olduğu ifade ediliyor.

Ağustos ayında da 21 gün üretim yapılmamıştı

Tofaş Fabrikası’nda yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapılmamıştı.

Türkiye’nin 4. büyük sanayi kuruluşu olan ve yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika, 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapmıştı. Nisan ayında ise Tofaş Otomobil Fabrikası’nın 3 vardiya olan çalışma sistemi 9 bin işçiden 7 bine düşünce 2 vardiyaya inmişti. Ayrıca 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların da yerine işçi alınmadı.