Todd Boehly kimdir? Chelsea’nin sahibi Todd Boehly nereli ne iş yapıyor?

Todd Boehly Amerikalı bir iş adamı, yatırımcı ve hayırseverdir. Greenwich, Connecticut merkezli bir holding şirketi olan Eldridge Industries'in kurucu ortağı, başkanı, CEO'su ve kontrol üyesidir. Ekim 2021 itibariyle Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin geçici CEO'sudur

Büyükanne ve büyükbabası Almanya'dan göç eden Boehly, Maryland, Bethesda'daki Landon Okulu'na devam etti ve 1991'de mezun oldu. Okulun hem 1990 hem de 1991'de IAC şampiyonluğu kazanan güreş takımının bir üyesiydi. 2014'te Landon tesislerine Boehly'nin onuruna Boehly Aile Güreş Odası adını verdi.

1996 yılında College of William & Mary'den Finans alanında BBA ile mezun oldu . Ayrıca London School of Economics'te okudu. London School of Economics'teyken Boehly , finans alanında deneyim kazanmak için Citibank'ta ve ardından CS First Boston'da çalışmaya başladı. Todd Boehly'nin serveti ise 4,5 milyar USD'dır.

Todd Boehly hangi kulüplerin sahibi?

Todd Boehly, Amerikan beyzbol ekiplerinden Los Angeles Dodgers'ın da sahiplerinden. Milyarderin bu kulüpteki hissesi %20 ancak spor yatırımı bununla sınırlı değil. Boehly ayrıca WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ın da kısmi sahibi. Todd Boehly, NBA ekibi Los Angeles Lakers'ta da hisse sahibi. Birçok alanda yatırımları bulunan iş insanı, daha önce Lakers'ın %27'lik hissesini satın almış ve dikkat çekmişti. Todd Boehly, Chelsea ile ilk kez bir futbol kulübüne mali yatırımda bulundu.