  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TOBFED, seyahate çıkacak sürücüleri hijyen konusunda uyardı

TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven: - "Uzun saatler geçireceğiniz araçlarınıza detaylı temizlik ve klima dezenfeksiyonu yapmadan yola çıkmayın" - "Klimanın rutubetli, ıslak kanalları virüs, bakteri ve mikropların oluşmasına ve üremesine çok uygun zemin oluşturuyor. Tavsiyemiz, seyahat öncesi mutlaka araç bakımının yanı sıra detaylı antibakteriyel temizlik yapılmasıdır" - "Seyahat programımızın ilk adımı, dolayısıyla ilk önlem araçlarda başlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:03:24 -
TOBFED, seyahate çıkacak sürücüleri hijyen konusunda uyardı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven, "Uzun saatler geçireceğiniz araçlarınıza detaylı temizlik ve klima dezenfeksiyonu yapmadan yola çıkmayın." ifadesini kullandı.

Güven, yaptığı yazılı açıklamayla, seyahat planlayanları uyararak önerilerde bulundu.

Pandemi önlemleri kapsamında uygulanan seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte şehirler arası yolculukların başladığını hatırlatan Güven, şunları kaydetti:

"Uzun saatler geçireceğiniz araçlarınıza detaylı temizlik ve klima dezenfeksiyonu yapmadan yola çıkmayın. Seyahat öncesi yazlık araç bakımının mutlaka yapılmış olması gerek, pandemi döneminde hijyenin önemi de ortaya çıktı. Koronavirüse karşı devletimiz dünyaya örnek bir mücadele verdi. Milletimiz de Bilim Kurulumuzun almış olduğu kararlara harfiyen uyarak büyük fedakarlıklarda bulundu.

Şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte insanlarımız aileleriyle birlikte seyahatlere çıkacaklar. Klimalar, çalışma mekanizması olarak rutubet üreten sistemler. Klimanın rutubetli, ıslak kanalları virüs, bakteri ve mikropların oluşmasına ve üremesine çok uygun zemin oluşturuyor. Tavsiyemiz, seyahat öncesi mutlaka araç bakımının yanı sıra detaylı antibakteriyel temizlik yapılmasıdır."

Araç dezenfeksiyonu konusunda titiz davranılması gerektiğini vurgulayan Güven, yola çıkmadan önce araçların iç detaylı temizliğini ve dezenfeksiyonunu yaptırıp klimaların ozon ile dezenfekte ettirilmesi halinde gerekli önlemin alınmış olacağını aktardı.

Güven, "Seyahat programımızın ilk adımı, dolayısıyla ilk önlem araçlarda başlıyor. Daha sonraki süreçte, konaklamalarda da devletimizin yayımladığı önlem paketlerine uyulursa milletçe bu yaz aylarını herhangi zarar görmeden atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı