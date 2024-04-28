TOBB'dan Gümrük Birliği çağrısı

Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (TD-IHK- TATSO) Berlin’de düzenlenen 20. Yıl Dönümü Galası’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve bu dostluğun tarih boyunca çok ciddi meydan okumalara karşı koyduğunu söyledi.

"Biz Türkiye’de kadim dostluklar için asker arkadaşlığı terimini kullanırız. Evet, Türk ve Alman halkı asker arkadaşıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda kader birliği yapmıştık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet tehdidine karşı, bu defa NATO bünyesinde bir araya geldi." diyen Hisarcıklıoğlu, " Müttefiklik ilişkimizi kurumsal hale getirdik.Almanya’nın ekonomik kalkınmasına iş gücümüzle katkı sağladık.” yorumunu yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin beşeri boyutunun sağlam temele oturduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Almanya'da üç milyon üzerinde çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli insanın yaşadığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanların ülkede iş hayatı, siyaset, spor, sanat, eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlarda çok önemli görevleri yürüttüğüne işaret ederek, “Almanya’ya sıfır sermaye ile geldiler ve şimdi yanlarında 500 bin alman çalıştırıyorlar.” diye konuştu.

Türkiye’nin AB sürecinde Almanya’nın her zaman belirleyici rol oynadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemi yaşıyoruz. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, iş insanlarının yaşadığı vize sorunu, taşıma kotaları sorunlarının aşılmasında da Almanya’nın desteği belirleyici olacaktır.” dedi.

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Hisarcıklıoğlu, Almanya’nın Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olduğunu dile getirerek, “Biz hem Türkiye’deki Alman firmalarının yatırımlarıyla ve hem de Almanya’daki Türk firmalarının yatırımlarıyla gurur duyuyoruz. Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier'in de isabetle söylediği gibi, 'Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya’nın bu kadar yoğun iktisadi ve sosyal ilişkileri yoktur'.” diye konuştu.

Adil ve dostane işbirliğinin temeli Gümrük Birliği’nin modernize edilmesi

Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHIK) Başkanı Peter Adrian de Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayarak, tarım, dijital hizmetler ve kamu alımların da yeni açılımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Adrian, “Gümrük Birliği önemli. Hafife alınmaması lazım. Adil ve dostane işbirliğinin temeli budur.” dedi.

Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vize sorunu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Adrian, “Lüksemburg'da ve Almanya'da bir şirketim var. Genel müdürlerim Türk arkadaşlarını davet ettiğinde bunu Lüksemburg üzerinden yapmak daha iyi çünkü vize almaları burada Almanya'ya göre daha kolay. Bunun üzerinde çalışmalıyız.” diye konuştu.

Türklerin girişimci ruhu

Almanya'da Berlin Eyalet, Ekonomi Senatörü Fransizka Giffey ise Türklerin girişimci ruhunu vurgu yaparak, Berlin’in Türk girişimcilere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Vize sorunu en büyük sorun

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yakın zamanda karşılıklı ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kattığını belirterek, iki cumhurbaşkanı tarafından belirlenen Almanya ile Türkiye arasındaki 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'den Almanya için yapılan vize müracaatlarındaki sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Başar, “Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde vize sorunu halen en büyük sorun olarak önümüze çıkmaktadır.” dedi.

Kaynak: AA