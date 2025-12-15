  • İSTANBUL
Gündem TOBB Buldan Anaokulu’nu Hisarcıklıoğlu hizmete açtı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Buldan’a kazandırılan TOBB Anaokulu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından hizmete açıldı. TOBB Anaokulu bahçesine dikilen fidanları sulayan Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törenin ardından Buldan Ticaret Odasını ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Buldan’a kazandırılan TOBB Anaokulu törenle açıldı. Gölbaşı Mahallesinde yapılan TOBB Anaokulunun açılışına TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kaymakam Turan Erdoğan, Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen, Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Buldan Ticaret Odası Meclis ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Buldan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB yönetim kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, çevre il ve ilçelerin Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile okul öğrencileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından öğrenciler şarkılar eşliğinde minik bir gösteri yaptı. Daha sonra okulun açılış kurdelasını minik öğrenciler yaptı.

TOBB Anaokulu bahçesine dikilen fidanları sulayan Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törenin ardından Buldan Ticaret Odasını ziyaret etti.

 

Buldan Ticaret Odası Meclis üyeleri ile bir süre görüş alışverişinde bulunan Başkan Hisarcıklıoğlu "Buldan’ın tarihi yapılan araştırmalarda görülen veriler ışığında Roma dönemine kadar uzanıyor. Bu güzel şehir tarihi ve kültürüyle ülkemizin sayılı bölgelerinden biridir. Buldan’a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Buldan Ticaret Odasının gayretleri neticesinde kazandırdığımız Anaokulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

