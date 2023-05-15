  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan seçim açıklaması
Gündem

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan seçim açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-15 18:28:00 -
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan seçim açıklaması

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha gösterdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde Milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis'e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da aynı olgunluk ve suhuletle tamamlanarak milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum."

Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı
Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı

Gündem

Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan karşısında hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber
Erdoğan karşısında hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber

Gündem

Erdoğan karşısında hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber

CHP'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Yandaş Nevşin'den bomba itiraflar
CHP'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Yandaş Nevşin'den bomba itiraflar

Gündem

CHP'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Yandaş Nevşin'den bomba itiraflar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23