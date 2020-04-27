TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıkladı: Bugün itibariyle yeniden devreye alındı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan işletmeleri rahatlatmak ve finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibariyle başlattıklarını açıkladı.

Salgının dünyanın dört bir yanını esir aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yönetiminde süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü dile getirdi.

"Gerek cesur sağlık ordumuz, gerekse güçlü sağlık altyapımız ile virüsün yayılımının engellenmesi ve vakaların kontrolü ile tedavisinde çok iyi gidiyoruz. Dünyada ölüm oranları en düşük ülkelerden bir tanesiyiz. Daha birçok ülke salgına gereken cevabı veremiyorken, bugün Türkiye ekonomiyi nasıl tekrardan normale döndürürüz diye tartışmaya başlayan ülkelerden biri oldu. Ülkemiz adeta kenetlendi, herkes elinden ne geliyorsa yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. İnşallah bu musibetten kısa zamanda kurtulacağız." diyen Hisarcıklıoğlu, salgının ekonomik bir boyutunun da olduğunu söyleyerek, "Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda. İhracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelere özellikle kamu bankaları tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başlandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Vergi ertelemeleri ve kısa çalışma ödeneği uygulaması ile birlikte şirketlerimiz bu zor dönemde yaralarına bir nebze olsun derman bulabildiler" diye konuştu.

Salgın sonrası küresel ekonominin yeni bir hal alacağını, iş yapma biçimlerinin değişeceğini ve rekabetin daha da kızışacağını aktaran Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Özel sektörümüzün yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanımıza ve ilgili Bakanlarımıza aktarıyoruz. Hükümetimiz, çözüm yolları bulmak için çabalıyor. İşte bu noktada, işletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz.

Malumunuz bundan önce TOBB olarak 6 kez üyelerimize özel Nefes kredisi projeleri yapmıştık. Son 3 yılda bu tip projelerle kaynaklar sağladık. Şimdi yine üyelerimize Nefes olmak için yola çıkıyoruz."