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Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG paylaşımı!
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG paylaşımı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından bu ay ki TOGG yönetim kurulu toplantısını inşaatı tamamlanan Gemlik’teki üretim üssünde gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 16:01:00 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG paylaşımı!

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından bu ay ki TOGG yönetim kurulu toplantısını inşaatı tamamlanan Gemlik’teki üretim üssünde gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu ayki Togg yönetim kurulu toplantımızı inşaatı tamamlanan Gemlik’teki üretim üssümüzde gerçekleştirdik. Deneme üretiminden çıkan ilk araçlarımızı test ettik. Ticaret Bakanımız @mehmedmus ile Togg’un ihracat stratejilerini istişare ettik.Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

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