TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan, 15 Temmuz Mesajı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 7. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız.

Hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk.

Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, çıktık; ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür’ dedik.

TOBB ve Oda-Borsa Camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız.

Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz”

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