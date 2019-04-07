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TMVL’de süper kupa sahibini buldu

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde şampiyon olan Samsun metro takım ile 2.

07 Nisan 2019 Pazar 21:04
TMVL’de süper kupa sahibini buldu

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde şampiyon olan Samsun metro takım ile 2. olan Ereğli takımlarının ligden çekilmesi sebebiyle 3. olan Didim masterler takımı ile Vatan Kupasının sahibi Kırklareli masterler takımı Süper kupa finalinde Didim’de karşı karşıya geldi. Maçı Kırklareli masterler 2-5 kazanarak kupanın sahibi oldu.


2017-2018 Türkiye Masterler ve Veteranlar futbol liginde Süper kupa sahibini buldu. Geçen yıl düzenlenen ve bölgesel olarak gerçekleşen maçlarda Şampiyon olan takımlar Antalya’da mücadele etmiş, Samsun metro takım şampiyon,Ereğli masterler ikinci Didim masterler takımı üçüncü olmuştu. Kırklareli masterler ise Vatan kupasının sahibi olmuştu.


Şampiyon olan Samsun metro takımının dağılması, Ereğli masterler takımın yönetici ve antrenörünün olmaması sebebiyle 3. olan Didim masterler takımı Süper kupa finalini oynama hakkı kazandı.


Didim Atatürk stadında oynanan maçta Didim masterler takımı ile Vatan kupasının sahibi Kırklareli masterler karşı karşıya geldi. Maçı izleyenler arasında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim belediye başkanı A.Deniz Atabay, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol federasyonu başkanı Kenan Gürsu, federasyon yöneticileri, Didim ve Kırklareli masterler takımı yöneticileri ile Didim’den az sayıda taraftar izledi.


İlk yarısı yağmurlu havada oynanan maçta Didim belediyespor, maçın hemen başında Nevzat’ın attığı golle öne geçmesine rağmen Kırklareli masterler takımı golden sonra toparlanarak peş peş goller bularak ilk yarıyı 1-3 önde kapadı. Kırklareli masterler takımı ikinci yarıda da iki gol bularak skoru 1-5 getirirken Didim’den son dakikalarda attığı golle skoru 2-5’ye getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Süper kupanın sahibi Kırklareli masterler takımı oldu.


İkinci olan Didim masterler takımına kupasını alırken, Kırklareli masterler takımı ise Süper kupayı Federasyon başkanı Kenan Gürsu elinden aldı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 21:04
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