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Aktüel

TMV ile Afganistan Eğitim Bakanlığı arasında uzaktan eğitim anlaşması

2020-04-24 11:47:30 -
TMV ile Afganistan Eğitim Bakanlığı arasında uzaktan eğitim anlaşması

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Temsilciliği ile Afganistan Eğitim Bakanlığı arasında uzaktan eğitim anlaşması yapıldı.

Afganistan Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi ile TMV Afganistan Temsilci vekili Yasir İnceler arasında imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye Maarif Vakfı Temsilciliği, eğitim müfredatına göre 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm derslerin videolarını çekerek Eğitim Bakanlığına teslim edecek. Bu videolar bakanlığa bağlı Maarif televizyonunda ve devlete ait farklı televizyon kanallarında yayınlanarak Kovid-19 nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilere ulaştırılacak.

Anlaşma kapsamında 3 bin videonun hazırlanıp yayına sunulması planlanıyor.

TMV Afganistan Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Afgan Türk Maarif Okullarının kendi öğrencilerine uzaktan eğitim hizmeti sunmayı yeterli görmediği ve bütün Afgan öğrencilerin bu imkanlardan yararlanması için harekete geçildiği ifade edildi.


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