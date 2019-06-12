TMSF’den Hazine’ye 159 milyon TL’lik ödeme TMSF’den yapılan açıklamada, Fon tarafından Hazine’ye 31 Mayıs’ta 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), Hazine’ye 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği açıklandı. TMSF’den yapılan açıklamada, Fon tarafından Hazine’ye 31 Mayıs’ta 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine’ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 418 milyon dolara ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.