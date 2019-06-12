TMSF’den Hazine’ye 159 milyon TL’lik ödeme
TMSF’den yapılan açıklamada, Fon tarafından Hazine’ye 31 Mayıs’ta 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.12 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), Hazine’ye 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği açıklandı. TMSF’den yapılan açıklamada, Fon tarafından Hazine’ye 31 Mayıs’ta 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine’ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 418 milyon dolara ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.
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