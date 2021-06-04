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Ekonomi TMSF, Naksan Plastik’in taşınmazını satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF, Naksan Plastik’in taşınmazını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Yenibosna’daki taşınmazı ve muhdesatını 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 10:54:00 -
TMSF, Naksan Plastik’in taşınmazını satışa çıkardı

TMSF’nin Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon’un kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Yenibosna’da bulunan 3 bin 436,32 metrekarelik taşınmaz ile muhdesatından oluşuyor. Muhammen bedeli 35 milyon 170 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 30 Haziran saat 14.30’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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