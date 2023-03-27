TMSF Fon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren en geç 12 Mayıs 2023 tarihi saat 17:00’a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” sayfasında yer alan “Bilgiler” butonu aracılığıyla “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırarak bu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında getireceklerdir. Adayların ayrıca yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

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