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TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Koza Altın emin ellerde

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın İşletmeleri’nin yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre ciroda yüzde 31, kârlılık da yüzde 85 seviyesinde büyüdüğünü açıkladı. Türkiye’de üretilen altının yaklaşık yüzde 35’inin Koza tarafından karşılandığına dikkat çeken Gülal, “Koza bizim başımızı dik eden şirketlerden bir tanesi ve emin ellerde” dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:14
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Koza Altın emin ellerde

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın İşletmeleri’nin finansal verilerinin her geçen gün iyiye gittiğini, yılın ilk yarısında geçen yıla göre cironun yüzde 31, kârlılığın yüzde 85 arttığını ifade etti. Bergama ilçesinde bulunan Koza Altın İşletmeleri tesisinde basın toplantısı düzenleyen Gülal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen bin 22 şirketin TMSF kayyımında yönetildiğini söyledi.

Tüm finansal veriler iyi durumda

Bu şirketlerin öz kaynak büyüklüklerinin 19,9 milyar lira, aktiflerinin ise 52,9 milyar lira seviyesinde bulunduğunu, 46 bin 160 çalışanın bulunduğunu anlatan Gülal, Koza Altın İşletmeleri’nin de bu şirketler arasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Koza Altın’ın tüm finansal verilerinin iyi durumda olduğunu kaydeden Gülal, şunları kaydetti: “Biz devraldığımızda Koza’nın 5,10 milyar lira öz kaynağı varken şu an bu yüzde 17’lik artışla 5,98 milyar liraya yükseldi. Yine devraldığımızda 5,33 milyar lira olan aktif büyüklüğü de 6,52 milyar seviyesinde. Firma aktif olarak da yüzde 23 seviyesinde büyüdü. Bizim devraldığımızda Koza’nın tüm işletmelerinde bin 754 kişi çalışıyordu, şu an 2 bin 210 kişi çalışıyor. Tabi bu rakamda taşeron olarak çalışan kişiler dahil değil. Onlarda da bin 10 kişi var. Devraldığımız an itibarıyla Koza’nın borsada 14,1 olan hisse değeri bugün itibariyle 51,3 seviyesinde. Şirketin borsa değeri yüzde 263 seviyesinde arttı. Biz 2 yıldır bu firmayı yönetiyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre ciroda yüzde 31 artış söz konusu, kârlılık da yüzde 85 seviyesinde arttı.” Türkiye’de üretilen altının yaklaşık yüzde 35’inin Koza tarafından kârşılandığına dikkat çeken Gülal, “Koza bizim başımızı dik eden şirketlerden bir tanesi ve emin ellerde” diye konuştu.

“Kayıt dışını kayıt altına aldık”

TMSF olarak şirketlere atama yaparken liyakata çok önem verdiklerini belirten Gülal, “Burada yöneticilerimiz altın sektöründe tecrübeli arkadaşlar. Biz bu şirketlerde yönetim oluştururken işin ehli insanları yerleştirdik. Bu da rakamlara yansıdı. Biz burada kayıt dışını kayıt altına aldık. Bu da rakamlara yansıdı” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:14
  1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal
  2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
  3. Koza Altın İşletmeler
  4. 15 Temmuz darbe girişimi
  5. FETÖ

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