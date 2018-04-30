Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TMOK Fair Play Büyük Ödülü, Yunan halterci Valerios Leonidas'a verildi

Türkiye Fair Play Büyük ödülü sporculuk hayatı boyunca ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rakip olan Yunan halterci Valerios Leonidas'a verildi. Leonidas, Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öperek yakın arkadaşını son yolculuğuna uğurlamıştı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:51
TMOK Fair Play Büyük Ödülü, Yunan halterci Valerios Leonidas'a verildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve komisyon üyeleri katıldı. TMOK Fair Play Jürisi, Sportif Fair Play Davranış Dalı, Sportif Fair Play Kariyer Dalı ve TMOK Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi dallarında ödüle layık görülen isimleri ve takımları belirledi.

TABUTUNU ÖPMÜŞTÜ
Sporculuk hayatı boyunca ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rakip olan Yunan halterci Leonidas, büyük ödülün sahibi oldu. Leonidas, Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmiş ve tabutunu öperek yakın arkadaşını son yolculuğuna uğurlamıştı. Eski Yunan sporcunun bu davranışı uzun süre konuşulmuş ve takdir görmüştü.

TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Sportif Fair Play Davranış Dalı
Büyük ödül: Valerios Leonidis (En büyük rakibi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelip Türk bayrağı sarılı tabutu öpmüştü.)
Şeref diploması: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli
Kutlama mektubu: Devrim Şahin, Trabzon İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen

Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Büyük ödül: Salih Bora
Şeref diploması: Ampute Futbol Takımı ve Olgun Atilla
Kutlama mektubu: Birsel Vardarlı Demirmen, Yasemin Horasan ve Şemsi Keser

Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi
Büyük ödül: Kamber Baykal

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:51
  1. Trabzon
  2. Valerios Leonidas
  3. naim süleymanoğlu
  4. TMOK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Berat Kandili coşkusu
    1. Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Berat..
    2. Gaziantepliler Berat Kandili’nde..
    3. Nihat Kahveci Jeremain Lens'e patladı!
    4. Çin'den Cüneyt Çakır'a astronomik..
    5. Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda..
    6. Uğurcan Çakır Trabzonspor'da..
    7. Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve..
    8. Hac ve Umre hizmetlerini siyonistler..
    9. ABD: Büyük operasyon sona erdi!
    10. Didem Arslan'dan bomba CHP esprisi!..
    11. Güreşte milli gururumuz finalde!
    12. Müjde paketi Meclis'te!
    13. CHP'den Başbakan'ın müjdelerine ilk..
    14. MHP'li başkan Kandil şerbeti ikram etti!
    15. Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    16. Cizre'de facia! 2 ölü 8 yaralı
    17. Yumurtalı makarna tarifi
    18. Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi..
    19. Zaman Gazetesi davasında karar belli..
    20. Sarı nokta hastalığı hayatınızı..
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok